Van Gogh Museum sluit jubileumjaar af met Van Gogh aan de Seine

Het Van Gogh Museum in Amsterdam sluit het jubileumjaar af met de tentoonstelling Van Gogh aan de Seine, die vanaf vrijdag te zien is. Daarin is werk van Vincent van Gogh (1853-1890) te zien dat hij maakte langs de rivier Seine rondom Asnières, een voorstad ten noordwesten van Parijs. Ook is werk te zien van andere schilders die inspiratie putten uit de omgeving van Asnières, zoals Paul Signac, Georges Seurat, Emile Bernard en Charles Angrand. In totaal zijn er 75 schilderijen van deze vijf kunstenaars te zien.