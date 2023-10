Wie de kok in huis is, wordt zelden verrast door eetlust opwekkende kookgeuren. Hoe lekker de appeltaart in de oven of de hachee in de pan ook ruikt: je staat er met je neus bovenop en hebt het hele proces meegemaakt. Dat is toch wat anders dan na een werkdag of een fietstocht in de regen een keuken vol hartige of kruidige dampen binnenstappen. En denken: wat ruikt het lekker, wat zouden we eten?