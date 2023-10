Als het in de zomer minder gaat regenen en het langdurig droog is, komt de beschikbaarheid van zoetwater onder druk te staan. Dat heeft grote gevolgen voor het drinkwater, de natuur, landbouw en industrie. Nederland moet meer doen om te voorkomen dat er in de toekomst te weinig zoetwater is, aldus deltacommissaris Peter Glas in een reactie op de maandag gepresenteerde klimaatscenario’s van het KNMI.