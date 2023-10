OPEC verwacht dat olievraag tot 2045 zal blijven stijgen

De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) verwacht dat de vraag naar ruwe olie de komende twintig jaar zal blijven stijgen. Ondanks de inspanningen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen in de strijd tegen klimaatverandering, voorspelt het oliekartel in zijn jaarverslag over 2023 dat de olievraag in 2045 op 116 miljoen vaten per dag zal uitkomen. Dat is een stijging van 16,5 procent ten opzichte van de ruim 99 miljoen vaten per dag in 2022.