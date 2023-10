De rechtbank in Dordrecht doet maandag uitspraak in de zogenoemde koffermoordzaak. Die gaat over de moord op Manuel Alvarez y Pena (29) uit Zwijndrecht, vader van drie jonge kinderen, die op 28 juli 2021 verdween. Vijf dagen later werd zijn in stukken gesneden lichaam gevonden in de kofferbak van een geparkeerde auto in Dordrecht. De elf lichaamsdelen waren in koffers gestopt.