Een van oorsprong Amerikaanse vrouw in Groningen eist samen met drie andere voormalige Amerikanen de „astronomische” vergoeding terug die ze betaalde om haar Amerikaanse paspoort in te kunnen leveren. Aan NBC News legt Rachel Heller (61), die in Connecticut opgroeide maar de VS in 1997 verruilde voor Nederland, uit dat het opzeggen van haar nationaliteit als „een pijnlijke scheiding” voelde.