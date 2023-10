„Er is geen match tussen mij en die Renault vóór 18 september”, zei verdachte Anouar T. over de auto die vermoedelijk is gebruikt ter voorbereiding op de moord op advocaat Derk Wiersum. De Renault Megane stond enige tijd gestald in een door T. gehuurde garagebox waarin volgens het Openbaar Ministerie auto’s werden geprepareerd voor gebruik bij plofkraken en liquidaties.