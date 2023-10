Het lichaam betekent niets en wetenschap is ook maar een mening

In september 2021 publiceerde ik een artikel in de Waarheidsvriend onder de titel ”Ontsnappen aan vrouw-zijn”. Daarin suggereerde ik dat de stijging van het aantal pubermeisjes die zeggen zich een jongen te voelen mede komt door de hoge verwachtingen van vrouwen op het gebied van studie en prestatie, van lichamelijke aantrekkelijkheid en seksuele experimenten. Dit ervaren zij als zo verwarrend en bedreigend dat ze vluchten in het ”jongen-zijn”. Dat kan nu, want gender (beleving van het man- of vrouw-zijn) is immers een keuze – zo wordt jongeren nu wijsgemaakt.