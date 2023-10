Amsterdam investeert ruim 23 miljoen euro in de lokale economie, om zo de welvaart in de stad gelijker te verdelen en lokale ondernemers te stimuleren. „Het gaat Amsterdam economisch goed en we willen deze sterke positie behouden, maar de economische groei zou eerlijker over de stad verdeeld moeten worden”, zegt wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken).