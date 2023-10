Klimaatclubs willen dat Den Haag A12-blokkeerders beter beschermt

Bijna vijftig organisaties willen dat de gemeente Den Haag en de politie meer doen om de demonstranten die de A12 dagelijks blokkeren te beschermen. „Het beschermen van vreedzame demonstraties is een grondwettelijke verplichting van iedere burgemeester”, schrijven ze in een gezamenlijke brief aan de Haagse burgemeester Jan van Zanen. Die is ondertekend door onder meer Urgenda, Milieudefensie, Greenpeace, PAX en de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.