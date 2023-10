Brits onderzoek naar mogelijk marktmisbruik Amazon en Microsoft

De Britse kartelautoriteiten gaan onderzoek doen naar mogelijk marktmisbruik door de clouddiensten van Amazon en Microsoft. Uit jarenlang eigen onderzoek door de Britse telecomwaakhond Ofcom zou zijn gebleken dat Amazon en Microsoft het klanten moeilijk maken om meerdere leveranciers te gebruiken of over te stappen naar een andere cloudaanbieder. Ofcom heeft daarom de Britse Competition and Markets Authority (CMA) gevraagd een ​​formeel onderzoek naar de twee concerns uit te voeren.