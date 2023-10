Het woningtekort wordt groter, omdat nieuwbouwwoningen te duur zijn. Hierdoor kiezen woningzoekenden minder vaak voor een nieuwbouwwoning en moeten ze het zoeken in de bestaande woningvoorraad. Dat stelt de Vereniging Eigen Huis (VEH) als reactie op nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die lieten zien dat de verkoop van nieuwbouwwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar is gehalveerd.