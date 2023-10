Het Turkse leger heeft woensdag, drie dagen na een zelfmoordaanslag in de Turkse hoofdstad Ankara, opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd tegen Koerdische militanten in het noorden van Irak. Dat meldt het Turkse ministerie van Defensie. Zondag, slechts enkele uren na de door de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) opgeëiste aanslag, voerde het land ook al vergeldingsaanvallen uit in die regio.