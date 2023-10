De bodem van de wapen- en munitievoorraad van de NAVO is door de oorlog in Oekraïne in zicht volgens NAVO-topman Rob Bauer. De Nederlandse luitenant-admiraal Bauer vindt dat de defensie-industrie de productie van uitrusting en munitie flink moet opschroeven. Hij zei dit op een conferentie in Warschau, het Warschau Veiligheidsforum.