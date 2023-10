De Amerikaanse top-Republikein Kevin McCarthy heeft in het Huis van Afgevaardigden een nederlaag geleden. De leden van het Huis hadden de kans om een motie weg te stemmen over het afzetten van McCarthy als voorzitter, maar hebben dat niet gedaan. Daarmee lijkt de afzetting dichtbij. Later op dinsdag wordt over de beslissende motie gestemd.