De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is dinsdag naar de Raad van State gestapt om het uitblijven van een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee bij het Friese dorp Ternaard. Volgens de NAM is er nog altijd geen duidelijkheid vanuit het ministerie van Economische Zaken, ook al is de aanvraag voor de vergunning al ruim drie jaar geleden ingediend.