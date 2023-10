Bij mij thuis

„Mam, ik vond het lastig wat ik moest zeggen. We moesten ons voorstellen en vertellen hoeveel broertjes en zusjes we hebben. Ik wist niet goed wat ik moest zeggen, moest ik nu zeggen dat ik één zusje heb of drie? Want ik heb er drie, maar één zusje woont maar bij ons.” Zomaar een opmerking van onze pleegzoon toen hij thuiskwam van zijn eerste clubactiviteit. Ineens werd hij weer zo direct geconfronteerd met het feit dat hij niet met al zijn biologische zusjes bij ons woont. Voor ons een gesprek dat vaker gevoerd wordt. Zo gaat dat bij ons thuis.