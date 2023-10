Het aantal openstaande vacatures voor beroepen die nodig zijn om de industrie te verduurzamen is de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, meldt het UWV na een analyse. Het gaat bijvoorbeeld om technische beroepen in de werktuigbouw en elektro, maar ook om ICT’ers. Veel werknemers in dit soort sectoren gaan komende jaren met pensioen, terwijl het aantal studenten voor relevante opleidingen volgens het UWV daalt.