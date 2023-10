Experts: combinatie landbouw en zonne-energie kan veel opleveren

Landbouwgewassen en zonnepanelen kunnen op diverse manieren worden gecombineerd op dezelfde akker, laten onderzoekers uit Wageningen zien in een overzicht. Voordat dit op grote schaal mogelijk is in Nederland, moeten volgens hen nog wel diverse hobbels worden genomen. Zo is nog meer onderzoek nodig naar het effect van de schaduw van zonnepanelen op gewassen. Volgens de experts zou het bovendien een goed idee zijn om aan de subsidieregeling voor duurzame energie een apart tarief toe te voegen voor agrarische zonneparken (‘agri-PV’).