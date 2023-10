Veel mensen die in de Participatiewet zitten, ervaren onvoldoende invloed op hun eigen situatie. Ze hebben te weinig inspraak, krijgen banen aangeboden die niet aansluiten bij hun mogelijkheden en beperking, en worden in sommige gemeenten niet genoeg betrokken bij de beleidsvorming en uitvoering van de wet. Dat concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een nieuw rapport.