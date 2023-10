De politie heeft afgelopen weekend twee mannen aangehouden, nadat er in een woning in Winschoten verboden wapens waren gevonden. Het gaat om een 35-jarige man uit Winschoten en een 24-jarige man uit Oude Pekela. De politie onderzoekt of er een verband is met de recente incidenten in onder meer Winschoten, waar het sinds begin juli onrustig is.