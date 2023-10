Rusland verwacht dat de Verenigde Staten gewoon doorgaan met het steunen van Oekraïne. Dat zei onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov toen hij een vraag kreeg over het politieke geruzie over de Amerikaanse staatsbegroting. Onenigheid over de dure steun aan Oekraïne speelde daar een centrale rol in, maar volgens Rjabkov verandert er uiteindelijk niets. „Ze vinden het geld wel”, voorspelde hij volgens persbureau TASS.