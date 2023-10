Koers Bitcoin kent eerste kwartaalverlies van dit jaar

De bitcoin kende van juli tot en met september zijn eerste kwartaalverlies van dit jaar. ’s Werelds meest bekende cryptomunt, die momenteel wordt verhandeld rond de 27.000 dollar, zakte ongeveer 11 procent in waarde. Volgens kenners heeft dat onder meer te maken met de toegenomen onzekerheid over de economie en het vooruitzicht dat de rente waarschijnlijk nog langere tijd op een hoog niveau zal blijven. Ook is er de laatste tijd veel onrust rond de grote cryptobeurs Binance.