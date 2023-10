De populistische Smer-SD heeft de parlementsverkiezingen in Slowakije gewonnen. Na het tellen van de stemmen in ruim 99 procent van de kiesdistricten staat de partij van voormalig premier Robert Fico op 23,3 procent. De liberale partij Progressief Slowakije (PS), die zaterdag in meerdere exitpolls nog werd aangewezen als winnaar, staat op 17 procent en HLAS is goed voor ongeveer 15 procent.