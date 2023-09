De hoogste bestuurders van de Amerikaanse autobedrijven Ford Motor en General Motors (GM) zijn boos op autovakbond UAW nu een grote staking is uitgebreid. Vrijdag werd bekend dat nog meer werknemers van autofabrieken van Ford en GM in de Verenigde Staten het werk neerleggen. De staking is inmiddels de derde week ingegaan en er lijkt geen einde in zicht.