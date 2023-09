Philips is mogelijk nog zeven jaar bezig met de affaire rond defecte slaapapneu-apparaten, heeft topman Roy Jakobs gezegd in een interview bij financieel persbureau Bloomberg. Er lopen nog tal van rechtszaken van gebruikers van de apparaten tegen het Nederlandse medisch-technologisch concern over gezondheidsschade. Ook is Philips momenteel met de Amerikaanse toezichthouder FDA in gesprek over de kwestie.