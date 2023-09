De gemeente Rotterdam heeft vrijdagmiddag een condoleanceregister geopend voor de slachtoffers van de schietpartijen donderdag in de stad. Het register ligt in een pand aan de Looiershof, recht tegenover het huis waar de doodgeschoten moeder en haar eveneens gedode dochter woonden aan het Heiman Dullaertplein. Het register is volgens een woordvoerder van de gemeente ook in het weekeinde geopend.