De gaskraan in Groningen moet onmiddellijk definitief dicht. Het is onacceptabel dat de gaskraan pas over een jaar, op 1 oktober 2024, definitief wordt gesloten. Dat stelt de Groninger Bodem Beweging, die in beroep gaat tegen het Vaststellingsbesluit van het kabinet waarin staat dat elf putten in Groningen nog een jaar openblijven.