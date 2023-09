Het is de oppositiepartijen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant niet gelukt om de veelbesproken stallendeadline voor veehouders van tafel te krijgen. In een bij vlagen verhit debat tijdens een ingelaste Statenvergadering wist de oppositie geen meerderheid te krijgen. Twee moties werden met 24 stemmen voor en 30 tegen verworpen.