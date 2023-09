SGP zet ook in op bestaanszekerheid en bestrijden van armoede

Ook de SGP zet bij de komende verkiezingen in op actuele ontwikkelingen zoals de bestaanszekerheid en de aanpak van armoede in Nederland. Zo wil de orthodox-christelijke partij de kinderarmoede halveren door een vereenvoudigde kinderbijdrage in te voeren. Ook moeten er goede sociale voorzieningen zijn voor mensen die buiten hun schuld niet kunnen rondkomen. Veel andere partijen richten zich ook op bestaanszekerheid in hun programma.