De wegen rondom het Erasmus MC in Rotterdam worden langzaam weer vrijgegeven, meldt de veiligheidsregio. De wegen waren afgesloten in verband met de schietpartij en de brandstichting in het ziekenhuis. Het openbaar vervoer rijdt nog beperkt in de buurt van het ziekenhuis. Het metrostation Dijkzigt, dat eerder op de dag gesloten was op last van de politie, is inmiddels weer open volgens vervoerder RET.