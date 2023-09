Justitie mag particuliere databanken gebruiken in twee cold cases

De rechtbank Limburg heeft het Openbaar Ministerie toestemming gegeven voor het gebruik van particuliere, genealogische DNA-databanken voor onderzoek in twee zogeheten cold cases. Het OM meldt donderdag dat het de methode samen met de politie en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) gaat inzetten in het onderzoek naar een woningoverval met dodelijke afloop in 2004 en in het onderzoek naar de identiteit van een in 2013 gevonden dode vrouw.