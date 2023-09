Kwalijk dat internationale gemeenschap zich nauwelijks roert om Nagorno-Karabach

Exacte cijfers zijn lastig te geven en zijn bijna per uur achterhaald. Zeker is in elk geval dat inmiddels een meerderheid van de Armeense inwoners van Nagorno-Karabach de enclave is ontvlucht en​ de wijk naar Armenië heeft genomen. Dramatische woorden als etnische zuivering –en zelfs genocide– klinken. Daar past grote voorzichtigheid. Maar de uittocht speelt Azerbeidzjan wel precies in de kaart. Intussen staat de wereld erbij en kijkt ernaar.