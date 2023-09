In de rechtbank in Den Haag vindt de eerste niet-inhoudelijke zitting plaats in de zaak tegen Jamel L. De 56-jarige L. wordt verdacht van het doodsteken van een 36-jarige medewerkster van een Albert Heijn in het centrum van Den Haag. Het slachtoffer werd in de ochtenduren van 20 juni in het filiaal aan de Turfmarkt neergestoken. Ze overleed ter plekke.