Wolvendeskundigen van de Zoogdiervereniging zijn er nog niet in geslaagd om een wolf die in de provincie Utrecht rondloopt een zender te geven, zegt BIJ12, de organisatie die voor de provincies wolvenzaken afhandelt. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben daar in juli om gevraagd, nadat er meldingen waren dat een wolf wandelaars met honden benaderde. Er hebben zich daarbij geen incidenten voorgedaan.