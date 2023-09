Nederland heeft nu negen wolvenroedels met minimaal 39 welpen

In Nederland leven op dit moment negen wolvenroedels, die samen dit voorjaar minimaal 39 welpen hebben voortgebracht. Zeven roedels zitten op en rond de Veluwe, de twee andere groepen leven in Drenthe en in de Drents-Friese regio. Hoeveel wolven er in totaal in Nederland zijn is niet te zeggen, omdat niet van elke wolf DNA kan worden vastgesteld wegens gebrek aan sporen. Dat zegt BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenzaken afhandelt. Er zijn in elk geval tientallen wolven in Nederland.