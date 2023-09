Er komt binnenkort uitsluitsel of het mogelijk en wenselijk is om een taakstrafverbod in te voeren bij geweld plegen tegen mensen in de zorg of tegen hulpverleners, zei demissionair minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. Minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid, die daarover gaat, komt hierover „op korte termijn met uitsluitsel”, zei Helder.