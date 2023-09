De grote brand bij afvalverwerker AVR in Rotterdam heeft de levering van warmte aan duizenden woningen geraakt. Energiebedrijven Vattenfall en Eneco gebruiken normaal gesproken de restwarmte die vrijkomt bij de afvalinstallatie voor hun warmtenetten in de stad, maar door de brand is dat nu gestopt. Ze zijn daarom overgestapt op een noodoplossing, laten woordvoerders van de bedrijven weten.