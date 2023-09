Nederland telde vorig jaar naar schatting 26.600 dakloze mensen tussen de 18 en 65 jaar. Dat waren er minder dan in het jaar daarvoor, toen er nog sprake was van 32.000 daklozen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferd. Ruim 38 procent van alle daklozen staat ingeschreven in één van de vier grote steden, aldus het CBS, en acht op de tien dakloze mensen is man.