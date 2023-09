Ongeveer 75 asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in een oude marinekazerne in Vlissingen. De Zeeuwse gemeente reageert op een noodoproep van asielstaatssecretaris Eric van der Burg en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Die vroegen gemeenten om snel asielzoekers op te nemen vanwege dreigende krapte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.