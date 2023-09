De gemeente Rotterdam roept het demissionaire kabinet op om met noodwetgeving te komen, zodat projecten die bijdragen aan de energietransitie kunnen doorgaan, ondanks de stikstof die vrijkomt bij de bouw. „Nieuwe projecten in de haven kunnen nu niet starten doordat er geen natuurvergunning is vanwege stikstofdepositie”, schrijven twee wethouders dinsdag in een brandbrief.