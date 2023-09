De natuurvergunning die Schiphol heeft gekregen van demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof), is in de Tweede Kamer met gemengde gevoelens ontvangen. Partijen zijn kritisch over de gang van zaken, onder meer omdat de luchthaven op eigen houtje boeren heeft uitgekocht om voldoende stikstofruimte vrij te spelen.