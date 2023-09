Een Zuid-Koreaans verbod op het verzenden van propagandamateriaal naar Noord-Korea is opgeheven. Onder de wet die in 2020 werd aangenomen, konden gevangenisstraffen van drie jaar en boetes van 30 miljoen won (zo’n 21.000 euro) worden opgelegd. Volgens het Constitutioneel Hof van Zuid-Korea is de wet in strijd met de vrijheid van meningsuiting.