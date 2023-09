Klimaatminister Jetten wil jongeren aan de formatietafel

Jongeren willen meer inspraak in de politiek. Dat was maandag in gesprek met onder andere klimaatminister en D66-lijsttrekker Rob Jetten, BBB-leider Caroline van der Plas en Volt-Kamerlid Marieke Koekkoek de boodschap van Het Jonge Geluid, een samenwerkingsverband van de acht grootste Nederlandse jongerenorganisaties. Zij overhandigden in perscentrum Nieuwspoort het Jongerenmanifest, een plan met elf punten om „de positie van jongeren in Nederland te versterken”.