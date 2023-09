De wet die fraude met uitkeringen moest bestrijden was „slecht”, en gaf toenmalig minister Lodewijk Asscher „buikpijn”. Pas meer dan een jaar na de belangrijkste signalen dat de fraudewet niet deugde, paste hij de wet aan. „Dat had eerder moeten gebeuren”, erkent de PvdA’er in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie.