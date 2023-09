De advocaten van de verdachten van de vergisontvoering in Cruquius vinden dat het Openbaar Ministerie onvoldoende bewijs in de zaak heeft aangeleverd. Ze spreken van „puzzelstukjes waarmee het OM de rechtbank probeert te overtuigen”. Maandag begonnen in de rechtbank op Schiphol de eerste pleidooien in het strafproces, waarin advocaten voor vrijspraak hebben gepleit.