Nederland zou ook bij overstromingsrampen een team klaar moeten hebben staan dat snel kan helpen bij reddingswerkzaamheden. Dat zegt demissionair minister Liesje Schreinemacher (Ontwikkelingssamenwerking) in een Kamerdebat over de recente watersnood in Libië en de aardbeving in Marokko. Zij laat in kaart brengen „wat daarvoor nodig zou zijn”.