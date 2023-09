Onzeker werk leidt volgens onderzoek tot uitstel eerste kind

Nederlanders die tijdelijke arbeidscontracten hebben, krijgen gemiddeld later kinderen dan mensen met een vast contract. Dat is een van de verbanden die socioloog Daniël van Wijk van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft gevonden. Niet alleen werkloosheid en een laag inkomen in het hier en nu leiden dikwijls tot uitstel, meldt hij. Ook jongvolwassenen die eerdere ervaringen hebben met werkloosheid of een te laag inkomen, wachten gemiddeld langer met een eerste kind.