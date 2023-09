De politie heeft maandagochtend in een woning aan de Violenstraat in het Brabantse Veghel een dode vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw is omgekomen door een misdrijf en heeft de man van de vrouw opgepakt. Hij meldde zich maandagochtend rond 09.00 uur telefonisch bij de politie.