In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is de oudste olifant van de kudde overleden. Het gaat om de 53-jarige Irma, die heel lang de leidster van de Rotterdamse kudde is geweest. De olifant ging de laatste weken hard achteruit volgens de dierentuin. Haar lichaam is maandag naar de Universiteit Utrecht gebracht voor sectie.